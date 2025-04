Σαν Σήμερα: Το GP Μαλαισίας όπου οι οδηγοί έκαναν... βαρκάδα (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Σαν σήμερα το 1992, έλαβε χώρα το GP Βραζιλίας για τη Formula 1, στην πίστα του Ιντερλάγκος. Το αγωνιστικό τριήμερο χαρακτηρίστηκε από ακόμη μία κυριαρχία της Williams και της πανίσχυρης FW14B, με τους Νάιτζελ Μάνσελ και Ρικάρντο Πατρέζε να κατατάσσονται για τρίτη σερί φορά στην πρώτη σειρά εκκίνησης και να κάνουν το 1-2 στον αγώνα. Ο Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton ήταν αυτός που τους πλαισίωσε στο βάθρο. Επίσης, ο αγώνας αυτός σηματοδότησε την τελευταία μέχρι και σήμερα απόπειρα πρόκρισης σε Grand Prix της Formula 1 από γυναίκα οδηγό. Ο λόγος για την Ιταλίδα, Τζιοβάνα Αμάτι, η οποία τελικά έμεινε εκτός, όντας πέντε δευτερόλεπτα πιο αργή από τον ομόσταυλό της στη Brabham, Έρικ Βαν Ντε Πόλε.

Σαν σήμερα το 2000, απεβίωσε σε ηλικία 86 χρονών ο θρύλος του NASCAR, Λι Πέτι. Κατέγραψε 54 νίκες στο διάστημα 1949-1961, μεταξύ αυτών και ο επικός του θρίαμβος στα πρώτα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, το 1959.



Επίσης, αναδείχθηκε πρωταθλητής τρεις φορές με τον γιο του, Ρίτσαρντ, να μένει επίσης στην ιστορία ως ένας από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς όλων των εποχών, κατακτώντας συνολικά 200 νίκες και 7 πρωταθλήματα.

Σαν σήμερα το 2009, πραγματοποιήθηκε το χαοτικό GP Μαλαισίας της Formula 1, στην πίστα της Σεπάνγκ. Η καταρρακτώδης βροχή στα μέσα του αγώνα οδήγησε σε διακοπή του, με τo περιορισμένο φως να οριστικοποιεί την πρόωρη ολοκλήρωσή του. Συμπληρώθηκαν οι 31 από τους 56 γύρους, λιγότεροι από το 75% της συνολικής απόστασης του αγώνα.



Ως αποτέλεσμα απονεμήθηκαν οι μισοί βαθμοί. Νικητής αναδείχθηκε ο Τζένσον Μπάτον, συνεχίζοντας το ονειρικό ξεκίνημα στη σεζόν για την Brawn GP, με τους Νικ Χέιντφελντ και Τίμο Γκλοκ να συμπληρώνουν το βάθρο.

Επίσης, το συγκεκριμένο Grand Prix έχει μείνει στην ιστορία για τις εμβληματικές στιγμές που προσέφεραν οι οδηγοί της Ferrari, Φελίπε Μάσα και Κίμι Ράικονεν, τόσο εντός όσο και εκτός πίστας - στιγμές που κάνουν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι σήμερα.

