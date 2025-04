Σαν Σήμερα: Ο Λάουντα κέρδισε στο θρυλικό Λονγκ Μπιτς (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Σήμερα, στην αναδρομή μας στο παρελθόν των αγώνων ταχύτητας θα γνωρίσουμε μία μεγάλη φυσιογνωμία των αγώνων μοτοσικλέτας. Στον κόσμο της Formula 1 θα ταξιδέψουμε σε τρεις χώρες σε διάστημα 28 ετών, ενώ το Ράλλυ Σαφάρι έχει και πάλι την τιμητική του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/4, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε ο Κρίστιαν Ντάνερ. Ο Γερμανός εισήλθε στη Formula 1 στα τέλη του 1985 με την Zakspeed. Μέχρι το 1989, εκκίνησε σε 36 Grand Prix οδηγώντας και για άλλες αδύναμες ομάδες όπως η Osella, η Arrows και η Rial. Ο καλύτερος τερματισμός του ήρθε στο GP ΗΠΑ του 1989, με μια άκρως αναπάντεχη 4η θέση, με μια αργή Rial ARC2. Μετά από αρκετές αποτυχημένες απόπειρες πρόκρισης στους επόμενους αγώνες, ο Ντάνερ παραιτήθηκε από την ομάδα και εγκατέλειψε το πρωτάθλημα.

Onboard with Christian Danner on the way to finishing 11th in his Arrows-BMW-A8. Portuguese Grand Prix, Estoril, 21 September 1986. © FOM #F1 pic.twitter.com/gC7TJYMZX8

Σαν σήμερα το 1973, γεννήθηκε ο βετεράνος του MotoGP και τωρινός Σύμβουλος Ασφάλειας της Dorna Sports, Λόρις Καπιρόσι. Στα 17 του χρόνια, ο Ιταλός προκάλεσε αίσθηση κατακτώντας αμέσως τον τίτλο με τη Honda στα 125cc, επίτευγμα που τον καθιστά τον νεότερο παγκόσμιο πρωταθλητή στους αγώνες μοτοσικλετών μέχρι και σήμερα. Ο δεύτερος συνεχόμενος τίτλος τον προβίβασε στα 250cc το 1992 και έπειτα στη μεγάλη τότε κατηγορία 500cc το 1995.



Ο Καπιρόσι επέστρεψε παραδόξως στα 250cc ώστε να κατακτήσει τον τίτλο με την Aprilia (1998) και κατά την είσοδο του 21ου αιώνα μονιμοποιήθηκε στα μεγάλα σαλόνια του θεσμού. Η μετάβασή του στο καινούριο εργοστασιακό τμήμα της Ducati το 2003, οδήγησε στην περαιτέρω ανάδειξή του, με καλύτερη χρονιά το 2006 όπου τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Η καριέρα του ολοκληρώθηκε το 2011, με συνολικά 29 νίκες και περάσματα από Suzuki και Pramac Ducati.

Σαν σήμερα το 1982, το σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς φιλοξένησε τον τρίτο αγώνα της σεζόν στη Formula 1. Ο Αντρέα Ντε Τσέζαρις έκανε την έκπληξη στις κατατακτήριες δοκιμές, παίρνοντας μια απροσδόκητη pole position. Ο Ιταλός έγινε τότε ο νεότερος poleman στο πρωτάθλημα, ενώ η Alfa Romeo σημείωσε την πρώτη της pole position μετά το 1951.



Στον αγώνα, ο Ντε Τσέζαρις δεχόταν πίεση από την McLaren του Νίκι Λάουντα. Ο Αυστριακός εν τέλει κατέκτησε άνετα την πρώτη του νίκη στην επιστροφή του στη Formula 1, μετά από δύο σεζόν απουσίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέκε Ρόσμπεργκ της Williams με τρίτο στην κατάταξη τον Ζιλ Βιλνέβ. Μετά τον αγώνα ωστόσο, ο Καναδός αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα λόγω παρατυπίας στην πίσω πτέρυγα της Ferrari 126C2.

Gilles Villeneuve (Ferrari 126C2) & Keke Rosberg (Williams-Ford-FW07C) battle over 4th position at the 1982 Long Beach Grand Prix.

Rosberg would go on to finish 2nd. Villeneuve would be disqualified (illegal wing) from 3rd place.



© FOM#F1 pic.twitter.com/xjIx1swELh