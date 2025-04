Ο οδηγός της Scuderia Ferrari προχώρησε στην αγορά μίας νέας κατοικίας, καθώς θέλει να απολαύσει τη ζωή στην Ιταλία και να βρίσκεται δίπλα στο εργοστάσιο του Μαρανέλο.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, συνεχίζει να προσαρμόζεται στη νέα του ζωή ως οδηγός της Scuderia Ferrari, και φαίνεται πως θέλει να εδραιώσει ακόμα περισσότερο την παρουσία του στην Ιταλία. Πρόσφατα, ο Βρετανός οδηγός προχώρησε σε μια νέα αγορά ακινήτου πολλών εκατομμυρίων ευρώ, δείχνοντας ότι βλέπει το μέλλον του με σοβαρότητα πιο μόνιμα στη χώρα.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να έχει άμεση επαφή και με το εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο, το οποίο βρίσκεται δύο ώρες μακριά.

Σύμφωνα τον πρώην οδηγό αγώνων, Ντάβιντε Βαλσέκι, ο Χάμιλτον απέκτησε ένα υπερπολυτελές διαμέρισμα στην περιοχή Πόρτα Νουόβα του Μιλάνου, μια από τις πιο ακριβές και μοντέρνες γειτονιές της πόλης. Η τιμή του τετραγωνικού στα ακίνητα ξεκινάει από τα 5.000 ευρώ. Η Πόρτα Νουόβα είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της, τις κορυφαίες ανέσεις και τη στρατηγική της τοποθεσία, καθώς απέχει μόλις λίγες ώρες από το Μαρανέλο, όπου βρίσκεται η έδρα της Ferrari.

