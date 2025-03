Tα νέα δημιουργήματα της πολυτελούς εταιρείας κατασκευής χρονογράφων για τη Ferrari είναι εντυπωσιακό και θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό μονάδων με τιμές που ξεπερνούν την αξία μοντέλων της ιταλικής μάρκας.

Η Richard Mille και η Ferrari αποκάλυψαν το νέο τους δημιούργημα, το RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari. Πρόκειται το δεύτερο ρολόι που είναι αποτέλεσμα της συνεργασία τους, μετά το μοντέλο UP-01 που κυκλοφόρησε το 2022.

Το ρολόι είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

Πρόκειται για συλλεκτική έκδοση περιορισμένη σε μόλις 150 κομμάτια, και κάθε έκδοση θα έχει 75 αντίτυπα.

Richard Mille has consistently demonstrated its dedication to chronometry and craftsmanship through a rational approach to watchmaking construction. The new manual-winding RM 43-01 Ferrari calibre, comprising 514 components, showcases this exceptional expertise. pic.twitter.com/NjdgNuUxbF

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari, Φλάβιο Μαντσόνι, σχολίασε σχετικά με τη νέα συνεργασία: «Μια τέτοια συνεργασία βασίζεται όχι μόνο στις κοινές αξίες, αλλά και στις οπτικές ομοιότητες ανάμεσα σε έναν κινητήρα Ferrari και στα μηχανικά μέρη ενός ρολογιού. Στην υψηλή απόδοση, οτιδήποτε έχει τεχνικό σκοπό μπορεί να είναι ταυτόχρονα και όμορφο. Η λειτουργική ομορφιά είναι κάτι που αγαπάμε και στις δύο εταιρείες.

The RM 43-01 Ferrari is the descendant of a series of pieces that have been tested on the battlefield. Shocks, acceleration, vibrations, champagne—our partners have given their all to validate the technical solutions developed by Richard Mille. pic.twitter.com/7K4KTxYXg8