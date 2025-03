Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον τρίτο αγώνα του στο 2025, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον κόσμο του MotoGP. Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix ΗΠΑ το τριήμερο 28-30 Μαρτίου στην πίστα Circuit of the Americas. Πρόκειται για τον δεύτερο και τελευταίο αγώνα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αναμένεται άκρως συναρπαστικός.

Γνωρίστε την πίστα του Τέξας

Το Circuit of the Americas εισήλθε στο πρόγραμμα του MotoGP το 2013 κι έκτοτε έχει γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι του. Έχει μήκος 5,51 χιλιόμετρα και αποτελείται από 20 στροφές, 9 δεξιές και 11 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία είναι μεταξύ των στροφών 11 και 12 με μήκος 1,2 χιλιόμετρα.

Στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου, οι αναβάτες αναμένεται να διανύσουν 10 γύρους. Το Grand Prix της Κυριακής θα έχει διάρκεια 20 γύρους. Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Μαρκ Μάρκεθ με 7 νίκες, εκ των οποίων οι 6 ήταν συνεχόμενες. Ο αναβάτης που κέρδισε τον αγώνα το 2024 ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες, όταν και οδηγούσε για την Aprilia.

Η παρέλαση των αδερφών Μάρκεθ

Στους δύο πρώτους αγώνες της σεζόν έχουμε δει τα αδέρφια Μάρκεθ να κυριαρχούν και να έχουν τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο Μ. Μάρκεθ έχει κερδίσει και τους τέσσερις αγώνες (2 GP και 2 σπριντ) και προηγείται με 16 βαθμούς έναντι του αδερφού του, Άλεξ. Ο Πέκο Μπανάια έχει μεγάλες δυσκολίες να προσαρμοστεί στην GP25 και σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στη μοτοσικλέτα του 2024, καθώς η διαφορά του από τον Μ. Μάρκεθ είναι στους 31 βαθμούς.

The top 5 are off to a flying start in 2025 📈🚀#MotoGP pic.twitter.com/ZQ0xy0Pbit — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 25, 2025

Η τηλεοπτική μετάδοση

Το Grand Prix ΗΠΑ του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τρίτου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα Grand Prix ΗΠΑ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 28 Μαρτίου

17:45-18:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

22:00-23:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 29 Μαρτίου

17:10-17:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:50-18:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

22:00-23:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 30 Μαρτίου

17:40-17:50 – Warm-Up

22:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com