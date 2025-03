Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο αυστριακός για τον Βρετανό οδηγό του και εξέφρασε το παράπονο για το γεγονός πως δεν αναγνωρίζεται η αξία του στην πίστα.

Η Mercedes-AMG F1 πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημά της σε σεζόν της Formula 1 μετά το 2021. Η γερμανική ομάδα μετράει δύο βάθρα σε ισάριθμα Grand Prix, με τον Τζορτζ Ράσελ να έχει ανέβει στο βάθρο με δύο τρίτες θέσεις.

Ο Βρετανός πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημά του στη Formula 1 και στο Grand Prix Κίνας λίγο έλλειψε να κατακτήσει την pole position. Εντυπωσιασμένος με την εμφάνιση του Ράσελ έμεινε ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ο οποίος τόνισε πως ο οδηγός του άντλησε ξανά το μέγιστο από το μονοθέσιό του.

«Ποτέ δεν δίνω βαθμολογία 10 στα 10 γιατί πιστεύω πως πάντα μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε δει ακόμη τον τέλειο αγώνα, αλλά αν δούμε τις συγκυρίες που είχε ο Τζορτζ στην Κίνα, έκανε έναν αγώνα 10 στα 10. Πήρε το μέγιστο από το μονοθέσιο, τα ελαστικά και τη στρατηγική. Οδήγησε εντυπωσιακά». είπε.

Sunday in Shanghai 👌 So proud of this Team and what we are building towards together ✊ pic.twitter.com/tkvxfV88le