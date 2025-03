Τα νέα πιο αυστηρά τεστ ευκαμψίας της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού οδήγησαν ορισμένες ομάδες σε τροποποιήσεις των αεροτομών τους.

Το… κυνήγι της FIA κατά των έξυπνων λύσεων των ομάδων της Formula 1 που δεν συμβαδίζουν με το «πνεύμα» των κανονισμών που έχει θεσπίσει συνεχίζεται δίχως διακοπή. Στο Grand Prix Κίνας έγινε η εφαρμογή της τεχνικής ντιρεκτίβας που αφορά την ευκαμψία των πίσω αεροτομών των μονοθεσίων.

Συγκεκριμένα η FIA μείωσε το όριο της ευκαμψίας μεταξύ του άνω και του κάτω στοιχείου της πίσω αεροτομής από 2 χιλιοστά στα 0,5 χιλιοστά όταν ασκείται βάρος της τάξης των 75 κιλών. Οι τεχνικοί έλεγχοι της FIA είναι στατικοί και όχι εν κινήσει.

Μιλώντας στο Motorsport-Total για την εφαρμογή της νέας τεχνικής οδηγίας, ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, μαρτύρησε τον αριθμό ομάδων που προέβησαν σε αλλαγές στις πίσω αεροτομές τους.

«Ευελπιστώ πως αυτή τη φορά να είναι αρκετό αυτό που κάναμε για να τελειώσει το ζήτημα. Πιστεύω πως 4 ή 5 ομάδες δεν συμβάδιζαν με τις νέες οδηγίες και έπρεπε να κάνουν τροποποιήσεις στις αεροτομές τους», ανέφερε ο Τομπάζης.

