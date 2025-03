H συζήτηση γύρω από την υιοθέτηση κινητήρων V10 στη Formula 1 μετά από 20 χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονη ανάμεσα στις ομάδες και την FIA.

Μία από τις επιθυμίες του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, είναι να δει και πάλι τα μονοθέσια της Formula 1 να τροφοδοτούνται από V10 κινητήρες. Αυτό τουλάχιστον εξέφρασε σε πρόσφατη ανάρτησή του και «έριξε το μπαλάκι» προς τους κατασκευαστές.

Η συζήτηση γύρω από την επιστροφή σε V10 κινητήρες για πρώτη φορά μετά το 2005 γίνεται ολοένα και πιο έντονη στο paddock της Formula 1 το τελευταίο διάστημα. Και όλα αυτά, ένα χρόνο πριν την αλλαγή κανονισμών στους κινητήρες, οι οποίοι θα παραμείνουν V6.

Στο περιθώριο του Grand Prix Κίνας, ο διευθυντής μονοθεσίων της FIA, Νικόλας Τομπάζης, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο η Formula 1 να επιστρέψει σε V10 κινητήρες: «Νομίζω ότι ο σωστός τρόπος για να το κάνουμε είναι: Θα χρειαστούμε τρία ή τέσσερα χρόνια για να πάμε σε διαφορετικό τύπο μονάδας ισχύος; Αυτό είναι το νούμερο ένα ερώτημα. Αυτό έχει σημασία μακροπρόθεσμα για το άθλημα. Εάν η απάντηση σε αυτό είναι ναι, τότε υπάρχει η δεύτερη ερώτηση: Τι κάνουμε στο ενδιάμεσο;. Αυτή είναι σίγουρα μια δευτερεύουσα ερώτηση σε σύγκριση με την αρχική. Για το 2026 το πλοίο έχει σαλπάρει. Θα επιδιώξουμε να είμαστε δίκαιοι με τρόπο που να σέβεται όλους συμμετέχοντες στην F1. Οι κατασκευαστές επενδύουν χρήματα, αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην τελική απόφαση».

Fijne avond and Goodnight



Italian Grand Prix 2004



Onboard Lap with Michael in the F2004 #F1 #Formula1 #RetroGP #KeepFightingMichael #ItalianGP #V10 pic.twitter.com/DlIDdQsVed