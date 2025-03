Σαν Σήμερα: Η επιστροφή του Σένα και τα team orders της Red Bull (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Σαν σήμερα το 1930, γεννήθηκε ο αείμνηστος ηθοποιός Στιβ ΜαΚουίν. Ο «King of Cool» υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου στα 1950s, 1960s και 1970s. Μάλιστα, συμμετείχε σε διάσημους αγώνες ταχύτητας προς το τέλος της καριέρας του με το ψευδώνυμο «Harvey Mushman». Το 1970 έφτασε πολύ κοντά σε μια ιστορική νίκη στις 12 Ώρες του Σιμπρινγκ μαζί με τον Πίτερ Ρέβσον. Είχαν μοιραστεί μια Porsche 908/02 και βρίσκονταν στην πρωτοπορία στα τελευταία λεπτά, όμως τελικά ηττήθηκαν από τη Ferrari 512 S του Μάριο Αντρέτι. Οι λάτρεις των μηχανοκίνητων σπορ τον έχουν συνδέσει ανεξίτηλα με τον πρωταγωνιστή Μάικλ Ντιλέινι της ταινίας «Le Mans» (1971). Μάλιστα τα πλάνα της πάρθηκαν από τον διάσημο 24ωρο αγώνα του 1970, μέσω μιας Porsche 908 που οδήγησαν με κάμερες οι Τζόναθαν Ουίλιαμς και Χέρμπερτ Λίντζ. Επρόκειτο για την ίδια Porsche που τερμάτισε δεύτερη στο Σίμπρινγκ με τους ΜαΚουίν και Ρέβσον.

Σαν σήμερα το 1985, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του πρωταθλήματος της Formula 3000, γνωστού σήμερα ως Formula 2. Η διοργάνωση αυτή αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή F2 και επεκτάθηκε στο διεθνές επίπεδο αγώνων, αποκτώντας την ταυτότητα του τελικού σταδίου πριν την είσοδο στη Formula 1. Ο αγώνας έλαβε χώρα στην πίστα του Σίλβερστον, με νικητή να αναδεικνύεται ο Μάικ Θάκουαλ.

Σαν σήμερα το 1991, ο Άιρτον Σένα κατέκτησε επιτέλους τη νίκη στο Grand Prix της πατρίδας του, στην πίστα του Ιντερλάγκος. Ο Βραζιλιάνος θρύλος της Formula 1 ήταν αρχικά στο στόχαστρο του Νάιτζελ Μάνσελ, ο οποίος τελικά εγκατέλειψε με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Προς τα τέλη του αγώνα, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της και τον έτερο οδηγό της Williams, Ρικάρντο Πατρέζε, να πλησιάζει, ο Σένα βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα τεράστιο πρόβλημα στο δικό του κιβώτιο και έπρεπε να βασιστεί μόνο στην 6η ταχύτητα. Παρά τις πολύ δύσκολες και σχεδόν απαγορευτικές συνθήκες, κατάφερε να κερδίσει και προσέφερε σε όλον τον κόσμο μοναδικές εικόνες. Η συσσωρευμένη σωματική και ψυχολογική καταπόνηση του Σένα αποτυπώθηκε πλήρως στις κραυγές πόνου και ικανοποίησης αμέσως μετά την καρό σημαία, με τις μετέπειτα στιγμές στην απονομή του βάθρου να μένουν για πάντα στην ιστορία και να πλαισιώνουν έναν μοναδικό οδηγικό άθλο.

Σαν σήμερα το 2013, έλαβε χώρα το Grand Prix Μαλαισίας, το οποίο είναι ευρέως γνωστό για τα περιβόητα team orders της Red Bull Racing και το «Multi 21». Ο Μαρκ Ουέμπερ ήταν επικεφαλής μετά το πέρας των τελευταίων pit-stops, με την ομάδα να δίνει εντολή στους οδηγούς της να κρατήσουν τις θέσεις τους μέχρι τον τερματισμό. Ωστόσο, ο Σεμπάστιαν Φέτελ επέλεξε να επιτεθεί στον teammate του, προσπερνώντας τον με πολύ ρίσκο στον 46ο γύρο. Το οξυμένο κλίμα μεταξύ των δύο οδηγών ήταν εμφανές μετά το πέρας του αγώνα και διατηρήθηκε, σε χαμηλότερους τόνους, έως το τέλος της σεζόν. Η τρίτη θέση του βάθρου κατέληξε στη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον και, συμπτωματικά, προήλθε κι εκείνη από team orders. Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Φέτελ, ο ταχύτερος Νίκο Ρόσμπεργκ υπάκουσε την ομάδα του.

