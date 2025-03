Συναρπαστική αναμένεται η εκκίνηση του Grand Prix Κίνας, με βάση και τη σύνθεση του grid.

Για παρθενική φορά στην καριέρα του ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει Grand Prix της Formula 1 από την pole position. Ο νεαρός Αυστραλός θα έχει δίπλα του στο grid την Κυριακή (εκκίνηση στις 9 πμ, ώρα Ελλάδας) τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και πίσω του τον teammate του στην McLaren, Λάντο Νόρις.

Piastri 🆚 Russell



Here's how the duo on the front row compared in qualifying 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/9AdrAE5cE8