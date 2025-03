Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για το λόγο που δεν κατάφερε να επαναλάβει στις κατατακτήριες δοκιμές την pole που πήρε την Παρασκευή για τον Αγώνα Σπριντ.

Μέχρι τις κατατακτήριες δοκιμές της Σανγκάης, ο Λιούις Χάμιλτον είχε ένα ονειρικό Grand Prix Κίνας. Ο Βρετανός πήρε τη sprint pole την Παρασκευή και τα ξημερώματα του Σαββάτου (στην Ελλάδα) κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ με στιλ.

Στις κατατακτήριες δοκιμές η SF-25 δεν έδειξε να είναι το ίδιο ανταγωνιστική και ο Χάμιλτον πλασαρίστηκε στην 5η θέση μπροστά από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ. Μετά το τέλος του Q3 o Βρετανός μίλησε για τις αλλαγές που έκανε στο μονοθέσιό του, οι οποίες δεν λειτούργησαν όπως θα περίμενε.

«Όλοι οι υπόλοιποι βελτίωσαν τα μονοθέσιά τους, εμείς δεν το κάναμε. Κάναμε μικρές αλλαγές στο μονοθέσιό μας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να το κάνουν πιο υποστροφικό. Κάναμε μερικές αλλαγές ώστε να βελτιώσουμε κάποιες αδυναμίες και προβλήματα που είχαμε. Δεν ξέρω αν είναι ο άνεμος, αλλά το μονοθέσιο έγινε πολύ υπερστροφικό. Ο τελευταίος γύρος μου δεν ήταν αρκετά καθαρός. Πιθανότατα έπρεπε να είμαι δύο δέκατα ταχύτερος», ανέφερε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Το Grand Prix Κίνας είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 ώρα Ελλάδος το πρωί της Κυριακής. Συντονιστείτε στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 08:30 ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση του δεύτερου αγώνα του 2025.

