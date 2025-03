Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren ήταν περιχαρής για την επίτευξη της pole position στη Σανγκάη και στον αγώνα έχει ως στόχο μόνο τη νίκη.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την pole position σε Grand Prix της Formula 1. O Αυστραλός ήταν αυτός που ξεχώρισε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Κίνας και στο Q3 έγραψε νέο ρεκόρ πίστας.

Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Πιάστρι μίλησε για τις κατατακτήριες δοκιμές από τη δική του οπτική: «Δεν ένιωθα πως είχα την pole. Στο Q3 βρήκα αρκετό χρόνο, στο Q1 και στο Q2 δυσκολευόμουν πολύ. Στο Q3 το μονοθέσιο ζωντάνεψε. Είμαι πολύ χαρούμενος με ό,τι έκανα στο τέλος κι ας μην ήταν πολύ καθαρός γύρος. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι στην pole, είμαι πολύ χαρούμενος».

Ερωτώμενος σχετικά με την κατάσταση της πίστας με τη νέα άσφαλτο, ο οδηγός της McLaren ανέφερε: «Είναι διασκεδαστική η οδήγηση σε αυτή την πίστα. Με τη νέα άσφαλτο έχουμε αρκετή πρόσφυση, κάτι το οποίο για εμάς είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Το πρόβλημα για εμάς είναι πως αν χάσουμε πρόσφυση τότε το μονοθέσιο «δαγκώνει», έχουμε έντονες αποσταθεροποιήσεις, το έχετε δει όλοι. Όταν όμως κάνεις έναν αλάνθαστο γύρο τότε νιώθεις ως οδηγός υπέροχα. Έχω τον ταχύτερο γύρο της Σανγκάης».

