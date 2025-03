Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος μετά τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κίνας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους επικριτές του.

Με μία κυρίαρχη εμφάνιση, εντυπωσιακό ρυθμό και άψογη διαχείριση ελαστικών, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κίνας. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή σε Σπριντ και πρώτη του με τα χρώματα της Scuderia Ferrari.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του στους 19 γύρους της Σανγκάης, ο Χάμιλτον δήλωσε: «Σήμερα ξύπνησα και ένιωθα φανταστικά. Ο πρώτος μας αγώνας ήταν δύσκολος. Πιστεύω πως αρκετός κόσμος υποτίμησε το πόσο δύσκολο είναι να πας σε μία νέα ομάδα και να εγκλιματιστείς γρήγορα, να μάθεις τον τρόπο λειτουργίας και επικοινωνίας της. Όλοι όσοι ασκούσαν κριτικοί και τους άκουγα να μιλάνε άσχημα, ξεκάθαρα δεν κατανοούν τι σημαίνει να αλλάζεις ομάδα, δεν έχουν εμπειρία, δεν γνωρίζουν πώς είναι αυτό. Ένιωσα πολύ άνετα εδώ με το μονοθέσιο, στην Αυστραλία δεν ένιωθα καθόλου άνετα. Από τον πρώτο γύρο ένιωσα καλά και όλοι οι μηχανικοί έκαναν εντυπωσιακή δουλειά. Ένιωσα πολύ καλά, έκανα καλή εκκίνηση. Η πίστα έχει πολλή πρόσφυση, είναι δύσκολο να διαχειριστείς τα ελαστικά σου. Όλοι έκαναν το ίδιο».

Soaking in the first Sprint Race win 👊 pic.twitter.com/af88vXScV2

Ερωτηθείς από τον Ζακ Βιλνέβ για το τι σημαίνει για εκείνον η νίκη με τα χρώματα της Ferrari, ο Χάμιλτον απάντησε: «Δεν νιώθω πίεση. Γνωρίζω πως οι τιφόζι και η ομάδα θέλουν να κερδίζουμε συνέχεια. Όπως είπα στο παρελθόν, η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία ημέρα. Κάνουμε ένα βήμα τη φορά, δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα συνεχίσουμε να πιέζουμε, να πιέζουμε και το πιο σημαντικό, να είμαστε ψύχραιμοι, διότι τέτοιες στιγμές μας κάνουν να ενθουσιαζόμαστε. Τώρα θα επικεντρωθούμε στις κατατακτήριες. Η σεζόν είναι μαραθώνιος, όχι σπριντ».

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το GP Κίνας είναι προγραμματισμένες για τις 09:00 ώρα Ελλάδος. Ακολουθείστε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford από τις 08:40 για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

The moment of victory 🤩



Lewis Hamilton crosses the line to take his first win for @ScuderiaFerrari #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/3Eea3Vr2RE