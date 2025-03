O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Σανγκάης.

To Grand Prix Κίνας, ο δεύτερος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1, τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου. Οδηγοί και ομάδες είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν όσο ταχύτερα γίνεται τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός στο τέλος της διαδικασίας πίεσε και με τη μαλακή γόμα έγραψε το 1:31,504 έχοντας μάλιστα κάνει λάθος στην πρώτη στροφή. Πίσω του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον Νόρις.

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε την 3η θέση αλλά είχε λάθος στην έξοδο της τελευταίας στροφής ενώ ο 4ος της κατάταξης, Λιούις Χάμιλτον, δεν έκανε δεύτερη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών, σε αντίθεση με τους τρεις πρώτους.

Lando having a moment at Turn 1 😮 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/7tVo28sZhi

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πήρε την 5η θέση, ενώ 6ος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber. O Άλεξ Άλμπον της Williams ήταν 7ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin, Κίμι Αντονέλι με Mercedes και Γιούκι Τσουνόντα με Racing Bulls.

Sliding into the weekend #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/m2a336oWeE

Αρκετά χαμηλά στην κατάταξη είναι οι δύο οδηγοί της Red Bull Racing. O Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στη 16η θέση καθώς δεν έκανε γρήγορη προσπάθεια με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν στα 1,780 δλ. Ο Λίαμ Λόσον ήταν στη 18η θέση έχοντας κάνει χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών.

Exploring the limits



Liam Lawson into the gravel, and out again#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pVIUi1DvGr