Ο μπαμπάς Χάμιλτον μίλησε για το ντεμπούτο του γιου του με την ιταλική ομάδα και ήταν χαρούμενος με τα όσα είδε, παρά το μέτριο αποτέλεσμα.

O πρώτος αγώνας του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε. Ο Βρετανός τερμάτισε 10ος στην Αυστραλία έχοντας στα χέρια του ένα δύστροπο μονοθέσιο και μία κακή στρατηγική από την ομάδα του.

Στην Κίνα τα πράγματα έδειχναν να είναι πολύ καλύτερα, με τον Χάμιλτον να κερδίζει τον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου έχοντας εξαιρετικό ρυθμό. Η εικόνα αυτή δεν συνεχίστηκε την Κυριακή μιας και η SF-25 δεν ήταν ανταγωνιστική, ενώ μετά τον τερματισμό τόσο ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ αποκλείστηκαν από τα αποτελέσματα.

Ο πατέρας του Λιούις Χάμιλτον, Άντονι, παρά το κακό αποτέλεσμα του γιου του στην Αυστραλία και τον αποκλεισμό από τον αγώνα της Κίνας, δεν πτοήθηκε και έστειλε μήνυμα προς τους φίλους της Ferrari πως δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω: «Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως είμαστε μαχητές, όπως είναι η Ferrari η οποία είναι ομάδα πρωταθλήτρια. Θα χτίσουμε και πάλι τη Ferrari για να πετύχουμε τους στόχους μας, όχι για εμάς ή για την ομάδα μόνο, αλλά για την Ιταλία και όλους τους οπαδούς».

