Δήλωση-βόμβα έκανε ο CEO της McLaren Racing, καθώς περιμένει από τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 να αλλάξει ομάδα και μάλιστα σύντομα.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing μόνο σίγουρο δεν είναι για τον Ζακ Μπράουν. Ο CEO της McLaren Racing πιστεύει πως ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα αποχωρήσει από τους «ταύρους» και μάλιστα θα το κάνει στο τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Μπράουν, στο μεσοδιάστημα μεταξύ του GP Αυστραλίας και του GP Κίνας, δήλωσε στην Telegraph πως ο Φερστάπεν θα επιλέξει να φύγει από τη Red Bull. Βέβαια δεν ανέφερε μόνο αυτό αλλά πόνταρε στο ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του.

«Πιστεύω πως θα φύγει στο τέλος της χρονιάς. Πιθανότατα θα πάει στη Mercedes. Υπάρχουν αναφορές πως θα πάει στην Aston Martin να είναι μαζί με τον Άντριαν Νιούι. Όμως όσο καλός κι αν είναι ο Άντριαν, και είναι ο καλύτερος στην ιστορία, χρειάζεσαι γύρω σου μία σπουδαία ομάδα. Χρειάζεσαι μια κουλτούρα. Αυτό παίρνει χρόνο. Εάν έπρεπε να βάλω στοίχημα θα έβαζα στο να πάει ο Φερστάπεν στη Mercedes. Tα τελευταία 10 χρόνια κέρδισαν 7-8 πρωταθλήματα. Πέρυσι κέρδισαν 5 αγώνες, έχουν μια σταθερή βάση. Ξέρουμε πως αρέσει ο Φερστάπεν στον Τοτο Βολφ. Όλοι νιώθουμε πως η Mercedes έχει τις καλύτερες προδιαγραφές στον τομέα του κινητήρα καθώς οδεύουμε στη νέα γενιά το 2026», είπε ο Αμερικανός.

Η φημολογία σχετικά με πιθανή κρούση της Aston Martin για τον Φερστάπεν ξεκίνησε στην αρχή του έτους. Οι εν λόγω φήμες έκαναν λόγο για πρόταση της τάξεως του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στον Φερστάπεν από τους «πράσινους» για 5 χρόνια.

Το τωρινό συμβόλαιο του Φερστάπεν με τη Red Bull Racing έχει διάρκεια μέχρι το 2028.

