Για πρώτη φορά μετά το Grand Prix Ισπανίας του 2022 ο Ολλανδός δεν είναι επικεφαλής του βαθμολογικού πίνακα στη Formula 1.

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν στο πρώτο Grand Prix της σεζόν και η McLaren Racing επικράτησε στην Αυστραλία με τον Λάντο Νόρις να βλέπει πρώτος την καρό σημαία. Ο 25χρονος Βρετανός τέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας, σπάζοντας το σχετικό σερί 1.029 ημέρων του Μαξ Φερστάπεν.

1,029 days 🔝 A record-breaking streak at the top of the @F1 standings 🦁 pic.twitter.com/Xfr9uivJ1X