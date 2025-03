O οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση στις δύσκολες συνθήκες του αγώνα της Αυστραλίας.

Μπορεί να βγήκε νικητής από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, όμως ο Λάντο Νόρις θα προτιμούσε να είχε πιο εύκολο έργο στο Grand Prix Αυστραλίας. Ο Βρετανός κυριάρχησε στο πρώτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2025 και έφυγε με τους 25 βαθμούς από το Άλμπερτ Παρκ.

Το έργο του Νόρις δεν ήταν εύκολο καθώς έπρεπε να διαχειριστεί δύσκολες συνθήκες είτε σε βρεγμένο είτε σε στεγνό, με το παραμικρό λάθος να είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Η στρατηγική του και η αρμονία στην επικοινωνία στις αποφάσεις που πήρε με την ομάδα του αποδείχθηκαν καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της νίκης.

Μιλώντας μετά τον αγώνα για το πώς αντιμετώπισε τις εναλλασσόμενες συνθήκες, ο Νόρις ανέφερε: «Δεν ξέρω, απλά οδηγώ. Ο Max ήταν γρήγορος. Είχα καλό ρυθμό αλλά έκανα ένα λάθος στη στροφή 6 και μπήκε στο DRS μου. Το DRS σου δίνει 1 δευτερόλεπτο σε αυτή την πίστα. Τσέκαρα τους καθρέπτες περισσότερο απ’ όσο θα ήθελα. Έμεινα ήρεμος και συγκεντρωμένος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό».

