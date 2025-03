Στον 45ο γύρο του Grand Prix Αυστραλίας ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε τον έλεγχο της MCL39, όχι όμως και την ψυχραιμία του.

Οι ελπίδες της McLaren Racing να κάνει το 1-2 στην Μελβούρνη, κάτι που με βάση την ταχύτητά της το άξιζε, έσβησαν στον 45ο γύρο του Grand Prix Αυστραλίας. Εκείνη τη στιγμή τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Όσκαρ Πιάστρι έχασαν τον έλεγχο της MCL39 στη βροχή. Ο μεν Βρετανός διατηρήθηκε στην πρώτη θέση, ο δε Αυστραλός κόλλησε στο γρασίδι και κινδύνευσε με εγκατάλειψη.

Τελικά μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, κατάφερε να βγει από το σημείο με όπισθεν, όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε θεατής με το κινητό του.

Τελικά ο Πιάστρι τερμάτισε στην 9η θέση, περνώντας τον Λούις Χάμιλτον. «Ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα μετά από ένα πραγματικά θετικό τριήμερο. Είχα την ταχύτητα και ένιωθα σε καλή κατάσταση για να παλέψω για τη νίκη. Όμως έχασα τον έλεγχο του μονοθεσίου όταν άρχισε ξανά να βρέχει. Ευχαριστώ την ομάδα για τις προσπάθειές της και τους Αυστραλούς φιλάθλους για την ενέργεια και την υποστήριξή τους», δήλωσε ο Πιάστρι.

Never gave up 🧡



A great recovery drive by @OscarPiastri to finish in the points after an unfortunate home Grand Prix.#McLaren | #AusGP 🇦🇺 pic.twitter.com/S6eCDBoO9m

Photo Credits: F1/X