Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 για τη νέα αγωνιστική σεζόν.

H νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1 του Grand Prix Αυστραλίας. Τα πρώτα 60 λεπτά δοκιμών του 2025 ολοκληρώθηκαν με ομάδες και οδηγούς να παίρνουν μία πρώτη γεύση από τα μονοθέσιά τους σε κανονικές αγωνιστικές συνθήκες.

H McLaren έθεσε το ρυθμό

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός οδηγός σημείωσε στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας το 1:17,252 με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει για 0,149 δλ στη 2η θέση τον εντυπωσιακό Κάρλος Σάινθ της Williams Racing, o οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά τη σεζόν.

Heading out on track for the first time in 2025 🙌



The season is underway!#F1 #AusGP pic.twitter.com/xSnRvk5027 March 14, 2025

Στην 3η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν μόλις 0,2 δλ μακριά από την κορυφή και μπροστά από τους Όσκαρ Πιάστρι με McLaren και Μαξ Φερστάπεν με Red Bull Racing. Στην 6η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον με το δεύτερο μονοθέσιο της Williams και μπροστά από τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε την 8η θέση για λογαριασμό της Aston Martin, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Ζατζάρ με Racing Bulls και Λανς Στρολ με Aston Martin.

🔟 minutes to go in FP1... ⏱️



The drivers file back out onto the Albert Park circuit for their final runs of the session#F1 #AusGP pic.twitter.com/X3kVDNxCmo — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Μόλις στη 12η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον στο πρώτο του FP1 με τη Ferrari, o οποίος παραπονέθηκε για έντονη υποστροφή στο μονοθέσιό του. Στη 14η θέση ήταν ο Κίμι Αντονέλι που αντικατέστησε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στη Mercedes

Οι κόκκινες σημαίες

To FP1 διεκόπη μόλις στο 19ο λεπτό. Ο λόγος ήταν τα χαλίκια που είχαν μαζευτεί στη στροφή 6 επειδή οδηγοί πατούσαν εκτός πίστας στο σημείο στην προσπάθειά τους να βρουν χρόνο.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε με 22 λεπτά για το τέλος του FP1. Ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην έξοδο της στροφής 10, προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μονοθέσιό του. Αρκετή δουλειά περιμένει τους μηχανικούς της Haas ενόψει του FP2.

An unfortunate crash for Ollie Bearman brings out the red flag 😱



Bearman is ok and heading back to the garage#F1 #AusGP pic.twitter.com/GxnoqnLKAk — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Η δράση συνεχίζεται στις 07:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών διάρκειας μίας ώρας.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστραλίας

Στην καθιερωμένη προεπισκόπηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1, sponsored by Ford, oι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το πώς περιμένουμε να εμφανιστούν οι μονομάχοι της F1 στη σεζόν του 2025, έπειτα από ένα χειμώνα σκληρής προετοιμασίας.

Φωτογραφίες: McLarenF1/X