Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 στο 2025 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Το Grand Prix Αυστραλίας είναι ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο 2025 και αναμένεται συναρπαστικός. Για πρώτη φορά από το 2019 η πρεμιέρα της σεζόν θα γίνει στο Άλμπερτ Παρκ, σε μία διαδρομή που τα τελευταία χρόνια προσφέρει συναρπαστικούς αγώνες.

Το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να αυξηθεί και από τον καιρό, καθώς προβλέπεται να επηρεάσει όλο το τριήμερο. Την Παρασκευή, 14/3, ο καιρός αναμένεται αίθριος, με την ένταση του ανέμου να αναμένεται σε χαμηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία που προβλέπεται για το FP1 είναι 26 βαθμοί Κελσίου, ενώ στο FP2 η θερμοκρασία αέρα θα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο 15/3 αλλάζει σημαντικά ο καιρός με το θερμόμετρο να ανεβαίνει κατακόρυφα. Ο ουρανός θα είναι ηλιόλουστος μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ η ένταση του ανέμου θα φτάσει μέχρι και τα 40 χλμ/ώρα. Η θερμοκρασία στο FP3 θα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κατατακτήριες δοκιμές ο υδράργυρος θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου.

