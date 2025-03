O Ιταλός θα διατηρήσει για άλλες πέντε χρονιές τον τίτλο του Προέδρου και CEO του κορυφαίου μηχανοκίνητου πρωταθλήματος.

Με τον Στέφανο Ντομενικάλι στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου θα συνεχίσει έως τα τέλη του 2029 η Formula 1. Όπως ανακοινώθηκε, ο 60χρονος Ιταλός ανανέωσε το συμβόλαιό του για 5 χρόνια και θα παραμείνει στο «τιμόνι» του πρωταθλήματος, το οποίο έχει αναπτυχθεί αρκετά από τότε που η αμερικάνικη Liberty Media απέκτησε τα εμπορικά δικαιώματα.

«Νιώθω τιμή που θα συνεχίσω να ηγούμαι αυτού του εκπληκτικού σπορ, το οποίο αγαπώ και ήταν μέρος της ζωής μου από τότε που ήμουν παιδί. Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη της Liberty Media και μαζί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα των θαυμαστών της Formula 1», δήλωσε ο Ντομενικάλι.

Ο Ντομενικάλι έγινε Πρόεδρος και CEO της F1 στις αρχές του 2021. Οι παλαιότεροι τον θυμούνται από την παρουσία του στη Scuderia Ferrari, της οποίας ήταν επικεφαλής από το 2008 έως το 2014. Ακολούθως εργάστηκε στην Audi αλλά και στην Lamborghini.

BREAKING: Stefano Domenicali to continue as President and CEO of Formula 1 through 2029#F1 pic.twitter.com/WWWMYD72L4