Με το ντεμπούτο του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari να πλησιάζει, κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία και βλέπουμε ποιοι οδηγοί ανέβηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στον πρώτο τους αγώνα με την ιταλική ομάδα.

Λίγα 24ωρα απέμειναν για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari. O Βρετανός έκανε την κίνηση που προκάλεσε σοκ στη Formula 1 και υπέγραψε με την ιταλική ομάδα ώστε να την επαναφέρει στην κορυφή.

Ο στόχος του είναι φυσικά να κερδίσει το 8ο πρωτάθλημα της καριέρας του, το οποίο ψάχνει από το 2021. Άπαντες περιμένουν το ντεμπούτο του 40χρονου Βρετανού και με βάση τα όσα είδαμε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν, η Ferrari θα παλεύει για τις μπροστά θέσεις.

Θα καταφέρει όμως να κερδίσει αγώνα με τη Ferrari στο ντεμπούτο του; Στα 75 χρόνια ιστορίας της Formula 1 μόλις 7 οδηγοί έχουν καταφέρει να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου με την ιταλική ομάδα στον πρώτο τους αγώνα. Αυτοί είναι οι:

Οι Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Λουίτζι Μούσο κέρδισαν το Grand Prix Αργεντινής του 1956. Είχαν μοιραστεί το μονοθέσιο της Ferrari μετά από εγκατάλειψη του Φάντζιο.

Ο Τζανκάρλο Μπαγκέτι αναδείχθηκε νικητής Grand Prix Γαλλίας του 1961.

Ο Μάριο Αντρέτι πήρε πρώτος την καρό σημαία στο Grand Prix Νοτίου Αφρικής του 1971.

O Νάιτζελ Μάνσελ, ο τελευταίος οδηγός που υπέγραψε ο αείμνηστος Έντσο Φεράρι κέρδισε στη Βραζιλία το 1989.

Ο Κίμι Ράικονεν ξεκίνησε την καριέρα του στη Ferrari με νίκη στο GP Αυστραλίας το 2007.

Ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε το Grand Prix Μπαχρέιν του 2010, με τη Ferrari να κάνει το 1-2.

