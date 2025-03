Οι γυναίκες οδηγοί της F1 Academy απαντούν στους haters: «Δεν σας ακούσαμε» (vid)

Κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οι οδηγοί της F1 Academy στέλνουν το δικό τους μήνυμα σε όσους θεωρούν ότι δεν έχουν θέση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τα μηνύματα στα social media ήταν σκληρά: «Ανοησίες, δεν υπάρχει θέση για τις γυναίκες στους αγώνες αυτοκινήτου», «Οι γυναίκες δέχονται ξανά ελεημοσύνη», «Υπάρχει λόγος που η F1 έχει μόνο άνδρες οδηγούς».

Όμως οι γυναίκες οδηγοί της F1 Academy πείσμωσαν και απέδειξαν ότι έχουν θέση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στους αγώνες με μονοθέσια.

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η F1 Academy δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο, για τις οδηγούς που παλεύουν μέσα και έξω από τις πίστες.

They told us we couldn’t. We just pushed harder. 👊



This International Women’s Day we’re shifting the narrative and accelerating action.#IWD2025 #F1Academy #AccelerateAction pic.twitter.com/xn9s5CSKJn