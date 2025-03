Η παρουσία της Michelin στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026.

Από το 2027 το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP θα έχει νέο προμηθευτή ελαστικών. Η Michelin, αποφάσισε να μην επεκτείνει τη συνεργασία της με το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών και τη θέση της θα πάρει η Pirelli, με το συμβόλαιό της να έχει ισχύ έως και το 2031.

Η ιταλική μάρκα κατασκευής ελαστικών κάνει το επόμενο βήμα στον κόσμο των μοτοσικλετών, καθώς είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης των Moto2, Moto3 και WSBK. Έτσι, θα προσθέσει και το MotoGP στo portfolio της με τα κορυφαία πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζεται.

Από το 2011 η Pirelli είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών της Formula 1 και μέχρι το 2024 προμήθευε με ελαστικά και τις ομάδες του WRC. Αφού αποχώρησε από τους αγώνες ράλλυ έψαχνε να εντάξει στη λίστα της ένα ακόμη πρωτάθλημα υψηλού βεληνεκούς και το MotoGP ταιριάζει με τη στρατηγική της.

