Δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές ξεχώρισαν στην επίτευξη των ταχύτερων γύρων στα Grand Prix της Formula 1 τις τελευταίες έξι σεζόν.

Πίσω στο 2019 η Formula 1 είχε την ιδέα να βραβεύει τον οδηγό με τον ταχύτερο γύρο του αγώνα έναν επιπλέον βαθμό εφόσον είχε τερματίσει εντός της πρώτης 10άδας. Με τον τρόπο αυτό έδινε τη δυνατότητα στους οδηγούς να παλεύουν για κάτι επιπλέον κατά τη διάρκεια των Grand Prix.

O κανονισμός αυτός επέφερε ορισμένες μη επιθυμητές για τους αγώνες καταστάσεις. Ορισμένες ομάδες έβαζαν τους οδηγούς τους για pit-stop ώστε να κάνουν τον ταχύτερο γύρο κι ας ήταν εκτός της βαθμολογούμενης 10άδας. Ο λόγος ήταν ώστε να αποτρέψουν κάποιον αντίπαλό τους από το να πάρουν τον 1 επιπλέον βαθμό.

Στο GP Σιγκαπούρης του 2024 η RB (τωρινή Racing Bulls) έβαλε στα pits τον Ντάνιελ Ρικάρντο, στον τελευταίο του αγώνα στην F1, και ο Αυστραλός έκανε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα τερματίζοντας τελευταίος. Η δεύτερη ομάδα της Red Bull κατηγορήθηκε πως έκανε επίτηδες αλλαγή ελαστικών στον Ρικάρντο ώστε ο Λάντο Νόρις, ο αντίπαλος του Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing στο πρωτάθλημα οδηγών να μην πάρει τον ένα βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Έπειτα από τις αντιδράσεις, οι ομάδες της Formula 1 αποφάσισαν να αφαιρέσουν τον κανονισμό για τον ταχύτερο γύρο από το βιβλίο των κανονισμών. Έπειτα από έξι σεζόν ο οδηγός που σημείωσε τους ταχύτερους γύρους ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με 29 στο σύνολο. Ο Ολλανδός πήρε ωστόσο 28 βαθμούς, μιας και στον έναν αγώνα που έκανε τον ταχύτερο γύρο δεν πήρε κατάταξη στην πρώτη 10άδα.

Στη 2η θέση της σχετικής λίστας είναι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος σημείωσε 26 ταχύτερους γύρους και πήρε 26 βαθμούς, 2 λιγότερους του Φερστάπεν. Στην 3η θέση είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε μόλις 12 ταχύτερους γύρους όσο ήταν σε ισχύ ο κανονισμός για τον επιπλέον βαθμό.

Συνολικά 6 οδηγοί που έκαναν ταχύτερο γύρο σε GP δεν βρίσκονται στο σημερινό grid της Formula 1. Μόλις τρεις στη λίστα δεν πήραν κανέναν βαθμό παρά το γεγονός πως είχαν τον ταχύτερο γύρο σε αγώνα τις τελευταίες έξι σεζόν.

