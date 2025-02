To πρωί της Τετάρτης άρχισαν στο Μπαχρέιν οι επίσημες δοκιμές των ομάδων της Formula 1 και έκαναν την εμφάνισή τους οι παράξενες κατασκευές πάνω στα μονοθέσια.

Το τριήμερο χειμερινών δοκιμών της Formula 1 άρχισε στο Μπαχρέιν και μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη μέσα από το live του gMotion by gazzetta. Τα μονοθέσια έχουν συνήθως πάνω τους κάτι σύρματα που μοιάζουν με φράχτες. Τι είναι και πού αποσκοπεί η παρουσία τους;

Καταρχάς ονομάζονται «aero rakes» και τοποθετούνται συνήθως πίσω από τον εμπρός άξονα ή στον πίσω άξονα και το διαχύτη. Είναι κατασκευασμένα από ειδικά υλικά, όπως το τιτάνιο. Πρόκειται για εργαλεία μέτρησης της ροής του αέρα πάνω από το μονοθέσιο.

Εξοπλισμένα με πλήθος αισθητήρων, συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα για την αεροδυναμική συμπεριφορά του μονοθεσίου και επιτρέπουν στους αεροδυναμιστές και τους λοιπούς μηχανολόγους των ομάδων να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις πριν τον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Μπορεί λοιπόν οι φράχτες αυτοί να... χαλάνε την όψη μονοθεσίων όπως η SF-25 στο ακόλουθο βίντεο, είναι όμως πολύτιμοι.

F1 2025 is go! 🟢 @lewishamilton kicks off our pre-season testing pic.twitter.com/4o4hQ12aPb