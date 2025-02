Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο «βασιλιάς» των ράλλυ Σεμπαστιάν Λεμπ (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

H εβδομάδα συνεχίζεται με μία σύντομη αλλά άκρως σημαντική είναι η σημερινή αναδρομή μας στο παρελθόν στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Γνωρίζουμε ένα θρύλο οδηγό της Αυστραλίας, ευχόμαστε «χρόνια πολλά» στον πιο πετυχημένο οδηγό στα ράλλυ και μαθαίνουμε για ένα από τα χειρότερα μονοθέσια στην ιστορία της Honda.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1945, γεννήθηκε ο Αυστραλός ήρωας των αγώνων ταχύτητας, Πίτερ Μπροκ. Ο Μπροκ υπήρξε τεράστιο φυσιογνωμία στο Πρωτάθλημα Αυτοκινήτων Τουρισμού της χώρας του και κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στον περιβόητο αγώνα 1.000 χιλιομέτρων του Μπάθαρστ, με 9 στο σύνολο. Έτσι, απέκτησε το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Βουνού». Δυστυχώς σκοτώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 σε ηλικία 61 χρονών, όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση στα πλαίσια ενός event με παλιά αυτοκίνητα ράλλυ.

Forever King of the Mountain.



Today, we remember Peter Brock. pic.twitter.com/Hq51dTg0XC