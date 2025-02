H Scuderia Ferrari είχε κάνει πέρυσι το 1-2 στο Άλμπερτ Παρκ και φέτος - με τον Χάμιλτον στη θέση του Σάινθ - δείχνει ικανή να το επαναλάβει.

Η αυλαία στη φετινή σεζόν της Formula 1 ανοίγει με το Grand Prix Αυστραλίας, το τριήμερο 13-16 Μαρτίου. Πέρυσι ο αγώνας στο Άλμπερτ Παρκ ήταν ο τρίτος της χρονιάς, με τη Scuderia Ferrari να πανηγυρίζει το 1-2 με τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ.

Πολλές φορές στην πρεμιέρα της σεζόν μπορεί να συμβούν εκπλήξεις, όμως ο Μονεγάσκος οδηγός δεν κρύβει ότι η ιταλική ομάδα έχει ως στόχο να αρχίσει το 2025 με το ιδανικό αποτέλεσμα. «Θα ήθελα να αρχίσουμε τη σεζόν κάνοντας το 1-2, θα ήταν φανταστικό. Ξεκάθαρα αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε στο Sky Sports.

Ακόμα και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Λεκλέρ αναγνωρίζει ότι η Ferrari δεν θα πρέπει να σκέφτεται τον τίτλο. «Η Μελβούρνη είναι μία ιδιαίτερη πίστα, οπότε ό,τι και αν συμβεί εκεί δεν θα πρέπει να μας συνεπάρει πολύ και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πού θα τερματίσουμε στο τέλος της χρονιάς. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε αγώνα ξεχωριστά, να εστιάσουμε σε εμάς. Τα πήγαμε πολύ καλά με αυτή την νοοτροπία το 2024 και θέλω να το επαναλάβουμε. Όπου και αν αγωνιζόμαστε, θα πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι, να εστιάζουμε στους εαυτούς μας και τα αποτελέσματα θα έρθουν αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας».

They won in Australia last season - can they do it again? 🇦🇺 pic.twitter.com/G82sKAqAnv