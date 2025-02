Οι άνθρωποι του Ducati Corse απαντούν στα δημοσιεύματα ότι η αντιπαλότητα Ρόσι-Μάρκεθ επηρεάζει τη λειτουργία της ομάδας.

Η Ducati απορρίπτει τις εικασίες ότι η παρουσία του Βαλεντίνο Ρόσι θα μπορούσε να αναστατώσει την ισορροπία στο εργοστάσιο. Παρότι ο Ρόσι υπήρξε ένας από τους πιο θερμούς αντιπάλους του Μαρκ Μάρκεζ, η Ducati διαβεβαιώνει ότι οι σχέσεις εντός της ομάδας παραμένουν αρμονικές. Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο Φραντσέσκο Μπανάια, που είναι μέλος της ακαδημίας του Ρόσι, ο οποίος όμως έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι λειτουργεί ανεξάρτητα και βασίζεται στις δικές του απόψεις.

«Ο Πέκο σκέφτεται μόνος του. Είναι ένα μέλος του VR46, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακολουθεί κατά γράμμα όσα λέει ο Ρόσι. Έχει την κρίση του και τη δική του κατεύθυνση», ανέφερε ο Νταβίντε Ταρντότσι, αγωνιστικός διευθυντής της Ducati.

Ο Ταρντότσι απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο να επηρεαστεί η ψυχολογία του Μπανάια από το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για τον Μάρκεζ. «Ο Πέκο είναι ασφαλής στη θέση του και γνωρίζει πως η Ducati στηρίζεται απόλυτα σε αυτόν. Η άφιξη του Μαρκ δεν αλλάζει τη δική του αξία».

One vision. 🔴

A Red vision for the 2025 #MotoGP season.



Let us introduce the #DucatiLenovoTeam and our new riders Dream Team @PeccoBagnaia and @marcmarquez93 #CampioniInPista #Ducati #ForzaDucati @DucatiMotor @MotoGP @Lenovo pic.twitter.com/VFzEgpEyRP