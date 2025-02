F1 - To κοινό μειονέκτημα των Red Bull και των Mercedes το 2025

Τόσο η αυστριακή όσο και η γερμανική ομάδα της Formula 1 μοιράζονται κάτι κοινό στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς της Formula 1 πλησιάζει. Οι ομάδες βρίσκονται στα τελικά στάδια προετοιμασίας τους και επόμενος σταθμός τους είναι η πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν για τις χειμερινές δοκιμές το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 Grand Prix και μένει να δούμε αν οι McLaren Racing, Scuderia Ferrari, Red Bull Racing και Mercedes-AMG F1 θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν. Η φετινή σεζόν θα είναι και η τελευταία των τωρινών τεχνικών κανονισμών, μιας και από το 2026 τόσο οι κανονισμοί αεροδυναμικής όσο και των κινητήρων αλλάζουν.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, γνωρίζει καλά τους αντιπάλους του. Ο Αμερικανός προβλέπει πως στη μάχη του πρωταθλήματος κατασκευαστών οι Red Bull και Mercedes έχουν ένα σοβαρό μειονέκτημα λόγω των Λίαμ Λόσον και Κίμι Αντονέλι.

«O Κίμι είναι προφανώς ένας rookie. O Λίαμ μπορούμε να πούμε πως του λείπει η εμπειρία, δεν είναι rookie. Πιστεύω όσον αφορά το πρωτάθλημα κατασκευαστών η παρουσία τους αυξάνει το βαθμό δυσκολίας σε ένα πρόγραμμα 24 αγώνων. Αναπόφευκτα θα έχουν κάποια μέτρια αγωνιστικά τριήμερα. Είναι όμως αμφότεροι πολύ γρήγοροι οδηγοί και τους περιμένω να κερδίσουν αγώνες», ανέφερε.

New hair 🤝 New kit #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/DDgMBQubht

Ο Λόσον πήρε προαγωγή από τη δεύτερη ομάδα της Red Bull στην πρώτη έπειτα από την απομάκρυνση του Σέρχιο Πέρεζ από teammate του Μαξ Φερστάπεν. Ο Νεοζηλανδός έχει μπροστά του μία πολύ απαιτητική σεζόν απέναντι σε έναν οδηγό ο οποίος θέτει πολύ υψηλά στάνταρ στη Formula 1.

Back at Brixworth 🙏 Kimi's first Mercedes-AMG HPP visit of the year pic.twitter.com/pGt4N2tgxd