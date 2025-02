Αιχμές κατά του Μαξ Φερστάπεν άφησε ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 και του τρόπου οδήγησης που έχει στην πίστα απέναντι σε βασικούς αντιπάλους του.

Η νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και η κόντρα ανάμεσα στους Τζορτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να «καίει». Όλα ξεκίνησαν στον αγώνα του Κατάρ το 2024 όταν ο Ολλανδός δήλωσε πως έχασε όλο το σεβασμό που είχε για τον Βρετανό λόγω της συμπεριφοράς του μπροστά στους αγωνοδίκες για συμβάν στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Φερστάπεν δέχθηκε ποινή στη θέση εκκίνησής του, ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε από το να κερδίσει τον αγώνα. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αποκαλέσει «ψεύτη» και «λούζερ» τον Ράσελ για τη συμπεριφορά του εκείνο το αγωνιστικό τριήμερο.

🚨 Verstappen loses pole! George Russell inherits pole position for the Qatar Grand Prix, as Max has received a one-place penalty for "driving unnecessarily slowly". #QatarGP #F1 pic.twitter.com/yqQsWBaYqH

Ερωτώμενος από το Autosport σχετικά με το αν άλλαξε γνώμη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο Ράσελ απάντησε αρνητικά. Ο οδηγός της Mercedes-AMG F1 ανέφερε πως δεν θα δεχθεί τακτικές μπούλινγκ εντός κι εκτός πίστας από έναν οδηγό σε άλλο.

«Μπαίνω στην έβδομη σεζόν μου στη Formula 1. Πιστεύω πως αυτό που έγινε ήταν σημαντικό για εμένα, διότι δεν θα δεχθώ κάποιον να με μειώνει και να μου δείχνει ασέβεια δημόσια. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος για το τι ακριβώς έγινε. Έχω δει στη ζωή μου κόσμο να κάνει κόσμο στην άκρη ώστε να πάρει αυτό που θέλει. Πρέπει κάποιος να σταθεί απέναντι σε κάτι τέτοιους ανθρώπους. Κανένας δεν έχει κάνει κάτι έως τώρα. Ήμουν εκνευρισμένος με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η σεζόν το 2024 στη μάχη για την κορυφή. Ο Μαξ οδηγούσε με έναν πολύ πιο επιθετικό τρόπο και έκανε μπούλινγκ στους άλλους οδηγούς με μία επιθετικότητα για την οποία δεν έκανε κάτι κανένας», είπε ο Βρετανός.

"Cheer up Max, it could've been worse, we didn't seat you next to George Russell"



Max's reaction 😭😭 pic.twitter.com/wZFkE0h67S