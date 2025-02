Ο Ισπανός αναβάτης ζήτησε μια μοτοσυκλέτα και η Ducati δεν του χάλασε χατίρι.

Η Ducati αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλια του Μαρκ Μάρκεθ με έναν ξεχωριστό τρόπο, χαρίζοντάς του μια Panigale V2S, την τελευταία έκδοση του ιταλικού superbike.

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, πριν από την έναρξη των δοκιμών της νέας σεζόν στο MotoGP, όταν ο Μάρκεθ δοκίμασε την Panigale V2S και εντυπωσιασμένος από την απόδοσή της, είπε: «Χρειάζομαι αυτήν τη μοτοσυκλέτα τώρα!». Η Ducati δεν ξέχασε τη φράση του και λίγες εβδομάδες αργότερα, ανήμερα των γενεθλίων του στις 17 Φεβρουαρίου, ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram γράφοντας: «Σε ακούσαμε. Χρόνια πολλά Μαρκ, το δώρο μας είναι καθ’ οδόν».

Έτσι, η Ducati έστειλε μια ολοκαίνουργια Panigale V2S στην Ισπανία, χαρίζοντας στον νέο της αστέρα ένα από τα πιο δυναμικά μοντέλα δρόμου της γκάμας της.

Ο Μάρκεθ, ο οποίος έκλεισε τα 32 του χρόνια, είναι πλέον ο δεύτερος γηραιότερος οδηγός στο MotoGP, πίσω μόνο από τον Ζοάν Ζαρκό που είναι 34 ετών.

Οι ευχές προς τον Ισπανό δεν σταμάτησαν στη Ducati, καθώς ένα βίντεο με μηνύματα από μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού δημιουργήθηκε για την περίσταση. Σε αυτό συμμετείχαν οι Ραφαέλ Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ, Τσάβι, Αντρές Ινιέστα, Κάρλος Σάινθ και Τζιάκομο Αγκοστίνι, δείχνοντας την εκτίμηση που έχει ο Μάρκεθ όχι μόνο στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και στον ευρύτερο αθλητικό κόσμο.

Dear @marcmarquez93,

FELICIDADES! 🎁🎈🎂🎉



Here our present! 🔴

Some special friends just wishing you a very Happy Birthday and the best of luck for your season and the future.#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/zEjmfzI0Ie