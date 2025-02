Οι ομάδες της Formula 1 βρίσκονται σε συζητήσεις ώστε να τεθεί υποχρεωτικός αριθμός στάσεων στα pits κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Πριγκιπάτο.

Τα τελευταία χρόνια το Grand Prix Μονακό είναι από τους αγώνες οι οποίοι προσφέρουν ελάχιστο θέαμα. Τρανό παράδειγμα ήταν το 2024, καθώς έπειτα από την εμφάνιση κόκκινης σημαίας στον εναρκτήριο γύρο, οι οδηγοί άλλαξαν ελαστικά και σε κανονική ροή αγώνα δεν υπήρξε ούτε pit-stop, ούτε προσπέρασμα για κάποια σημαντική θέση.

Αρκετοί είναι οι λόγοι που η δράση εντός πίστα έχει μειωθεί στο Grand Prix Μονακό. Ένας από τους κυριότερους είναι οι στενοί δρόμοι που δεν προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα. Επιπλέον το μέγεθος των μονοθεσίων έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια και σε συνδυασμό με την αύξηση του βάρους τους είναι πολύ πιο δύσκολο οδηγοί να δώσουν μάχες.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τα ελαστικά της Pirelli έχουν τόσο μικρή φθορά που ένας οδηγός μπορεί να βγάλει ολόκληρο τον αγώνα δίχως να χρειάζεται στάση στα pits.

Με τα προβλήματα να γίνονται ολοένα και πιο εμφανή τα τελευταία χρόνια, η Formula 1 έχει αποφασίσει να λάβει δράση ώστε ο αγώνας να γίνει πιο συναρπαστικός. Στην πρόσφατη διοικητική συνεδρίαση του σπορ με τις 10 ομάδες τέθηκαν ορισμένες προτάσεις στο τραπέζι αναφορικά με την αύξηση του θεάματος στο Grand Prix Μονακό.

Αυτό που συμφωνήθηκε είναι να αλλάξουν οι αγωνιστικοί κανονισμοί αποκλειστικά για το Μονακό. Ως αποτέλεσμα θα οριστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός pit-stop που θα είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να κάνουν κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Σύμφωνα με το The Race, η επικρατέστερη πρόταση είναι να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις γόμες ελαστικών της Pirelli. Αυτό θα οδηγήσει σε τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών.

Overtaking impossible in Monaco?



Never say never. 👊@lance_stroll | #MonacoGPpic.twitter.com/laMsIMDxyD