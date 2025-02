Η εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena του Λονδίνου για τον εορτασμό 75 χρόνων ιστορίας του σπορ αναμένεται συναρπαστική και με εκπλήξεις.

Η τελετή έναρξης της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 για το 2025 είναι προ των πυλών. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ετοιμάζεται για μία ξεχωριστή εκδήλωση στην Ο2 Arena του Λονδίνου την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει.

Εκεί θα βρίσκονται οι 10 ομάδες μαζί με τους 20 οδηγούς του grid, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να υπόσχεται «ένα event δίχως προηγούμενο» όπως επίσης «ζωντανές μουσικές παραστάσεις και διάφορες ακόμη μορφές ψυχαγωγίας».

Less than 48 hours until we light up The O2 for the first time ever!



This is going to be special ✨#F175LIVE pic.twitter.com/DEePFCfT2l