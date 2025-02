H αμερικανική ομάδα πιάστηκε στα «πράσα», καθώς τόσο το μονοθέσιο του 2025 όσο και ο χρωματισμός της διέρρευσαν στα social media.

Οι ομάδες της Formula 1 κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής σεζόν. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυάσχολες περιόδους στα εργοστάσια, μιας απομένουν λιγότερες από 30 ημέρες για τον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Ενόψει των παρουσιάσεων και των χειμερινών δοκιμών, οι ομάδες κάνουν τα καθιερωμένα τους shakedown σε πίστες ώστε να ελέγξουν πως όλα λειτουργούν σωστά στα μονοθέσιά τους. Συνήθως παράλληλα με τα shakedown μας δείχνουν για πρώτη φορά τα μονοθέσιά τους, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες τις McLaren Racing αρχικά κι εν συνεχεία τη Williams Racing.

H Haas F1 φαίνεται πως έκανε το shakedown της VF-25, όμως δεν δημοσίευσε φωτογραφίες της και αυτό φαίνεται πως το «πλήρωσε» ακριβά. Οι πρώτοι γύροι του νέου αμερικανικού μονοθεσίου έγιναν στην πίστα του Σίλβερστον, με τους Έστεμπαν Όκον και Όλιβερ Μπέρμαν να το οδηγούν για πρώτη φορά.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν στα social media και δείχνουν τη VF-25 στην τελική της μορφή. Πρόκειται για το μονοθέσιο του 2025, καθώς οι αλλαγές σε σύγκριση με αυτό του 2024 είναι εμφανείς, ενώ διαθέτει και διαφορετικό σχεδιασμό με την προηγούμενη σεζόν.

Τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει μπορείτε να τις δείτε παρακάτω. Για όσους δεν επιθυμούν να τις δουν και να περιμένουν την επίσημη παρουσίαση από την αμερικανική ομάδα, μπορούν να μεταβούν σε άλλο άρθρο του gMotion.

