Ο Ουαλός συνεχίζει να έχει το προβάδισμα στις απαιτητικές χιονισμένες ειδικές της Σουηδίας, όμως η μάχη για τη νίκη θα κριθεί στο… νήμα.

Με ιδιαίτερα συναρπαστικό τρόπο εξελίχθηκε η δράση στο Ράλλυ Σουηδίας για το πρωτάθλημα του WRC το Σάββατο. Η μάχη είναι ιδιαίτερα κλειστή, καθώς μετά από 15 Ειδικές Διαδρομές, η διαφορά μεταξύ των 5 πρώτων της Γενικής Κατάταξης είναι μόλις 22,9 δευτερόλεπτα.

Έπειτα από 15 ΕΔ ο Έλφιν Έβανς βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, όμως δεν μπορεί να ανοίξει τη διαφορά από τους διώκτες του. Παρά την ταχύτητα που έχει δείξει, ο Ουαλός έχει σε απόσταση αναπνοής τον εντυπωσιακό Τακαμότο Κατσούτα, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις στα 3 δευτερόλεπτα. Ο Ιάπωνας διανύει ένα εξαιρετικό ράλλυ και όπως δήλωσε σχετικά, θέλει να αποφύγει τα λάθη και να τερματίσει σε μία καλή θέση.

