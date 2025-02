H ιταλική ομάδα δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο βλέπουμε όλο το παρασκήνιο από τις πρώτες ημέρες του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή στα «κόκκινα».

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι επίσημα οδηγός της Scuderia Ferrari και ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες να κάνει το ντεμπούτο του με το μονοθέσιο του 2025. Η νέα SF-25 θα πατήσει για πρώτη φορά πίστα στις 19 Φεβρουαρίου στην πίστα του Φιοράνο, ενώ από τις 26 έως στις 28 Φεβρουαρίου θα δοκιμαστεί στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν.

Η πρώτη εμφάνιση του Χάμιλτον στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο έγινε πριν από μερικές εβδομάδες «έριξε» το ίντερνετ. Η εμβληματική, πλέον, φωτογραφία με τη Ferrari F40 μπροστά από το σπίτι του Έντσο Φεράρι έσπασε ρεκόρ σε likes στο Instagram όσον αφορά τη Formula 1, ενώ κάθε ανάρτηση που ακολούθησε γινόταν θέμα σε όλα τα social media.

It still just looks right 🔴🟡 pic.twitter.com/N0ry6d6wDG