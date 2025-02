H βρετανική ομάδα της Formula 1 πραγματοποίησε μία ιστορική συμφωνία η οποία της εξασφαλίζει οικονομική ευρωστία για τα επόμενα χρόνια.

H Williams Racing ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή χρονιά. Η βρετανική ομάδα, ενόψει της παρουσίασης της FW47 ανακοίνωσε νέο χορηγό τίτλου, την Atlassian. Πρόκειται για μία εταιρεία τεχνολογίας από την Αυστραλία, της οποίας τα λογότυπα θα έχουν θέση πρωταγωνιστή πάνω στο μονοθέσιο το οποίο θα οδηγήσουν φέτος οι Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Σύμφωνα με την ομάδα του Γκρόουβ, η συμφωνία αυτή είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της στη Formula 1. Για χρόνια ήταν σε αναζήτηση ενός μεγάλου χορηγού, ο οποίος θα ενισχύσει τις προσπάθειές της ώστε να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις του grid.

The first ever Atlassian Williams Racing selfie 🤳💙 pic.twitter.com/RNnPl6rPYI — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του gazzetta.gr η συμφωνία μεταξύ της Williams και της Atlassian ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψαν είναι στα 5 χρόνια, κάτι το οποίο σημαίνει πως η εταιρεία τεχνολογίας θα βάζει 50 εκατ. ευρώ ετησίως στα ταμεία των Βρετανών.

Introducing Atlassian Williams Racing.



We're officially partnering with Williams Racing to unleash the power of teamwork—together. pic.twitter.com/hGFFo31my7 — Atlassian (@Atlassian) February 11, 2025

Η συμφωνία αυτή θα προσφέρει οικονομική ευρωστία στη Williams, καθώς θα τη βοηθήσει στο σχέδιό της ώστε να επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις του grid. Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο του Γκρόουβ συνεχίζονται ώστε να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία των μηχανικών ώστε να γίνει και πάλι ανταγωνιστική. Το «βλέμμα» της βρετανικής ομάδας είναι στο 2026, στο οποίο επιθυμεί να βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πρώτες θέσεις του grid.

Admin’s camera roll was pure cinema during our pre-season shoot 🍿 pic.twitter.com/xkAOwPac6r — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 11, 2025

Η πηγή έμπνευσης της Williams είναι η McLaren Racing και τα κατορθώματά της το 2024. Η «πορτοκαλί» ομάδα κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα στη Formula 1 όντας πελάτης της Mercedes. Με τον τρόπο αυτό απέδειξε πως μπορείς να πετύχεις σε αυτό το επίπεδο ακόμα κι αν είσαι πελατειακή ομάδα.

Το δημιούργημα του Γκρόουβ που είδαμε στην παρουσίαση του Σίλβερστον ήταν δίχως τα φετινά χρώματα. Η Williams θα παρουσιάσει το livery στην εκδήλωση της Formula 1 στην Ο2 Arena του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου.

Φωτογραφίες: Williams