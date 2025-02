Σε διαφορετικό μονοπάτι βρίσκονται δύο μεγάλα «κεφάλια» της Red Bull Racing ως προς την εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου της Formula 1.

Ένας παράγοντας στον οποίο οδήγησε της Red Bull Racing να χάσει το πρωτάθλημα κατασκευαστών και την καλή της φόρμα ήταν το δύστροπο μονοθέσιό της. Η RB20 λειτουργούσε στο απόγειο των δυνατοτήτων της σε συγκεκριμένες συνθήκες, κάτι το οποίο δυσκόλεψε τον Μαξ Φερστάπεν και ακόμα περισσότερο τον Σέρχιο Πέρεζ.

Ενόψει 2025 οι τεχνικοί των «ταύρων» πρέπει να βρουν τις κατάλληλες λύσεις ώστε το νέο μονοθέσιό τους να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Η εύρεση ταχύτητας δεν είναι εύκολη υπόθεση και η σχεδιαστική κατεύθυνση στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς θα κρίνει την τύχη της αυστριακής ομάδας στη φετινή χρονιά.

