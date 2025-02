Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes-AMG F1 ανυπομονεί για το ντεμπούτο του και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως θα είναι αντίπαλος με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά μετά το 2012 στην οποία η Mercedes θα αγωνιστεί στη Formula 1 δίχως να έχει στις τάξεις της τον Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αλλάζει παραστάσεις και φέτος θα αγωνίζεται με τη Scuderia Ferrari και τη θέση του στη γερμανική ομάδα θα πάρει ο Κίμι Αντονέλι.

Ο 18χρονος Ιταλός κάνει φέτος το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και θα γίνει ο πιο νέος οδηγός του grid. Η Mercedes βλέπει στο πρόσωπό του έναν οδηγό στον οποίο μπορεί να επενδύσει για το μέλλον και το βιογραφικό του περιλαμβάνει πληθώρα επιτυχιών σε μικρότερες κατηγορίες.

Ο Αντονέλι μιλώντας στην content creator του TikTok Λίζι Μάκιντος στα Autosport Awards, αναφέρθηκε στη βοήθεια και τις συμβουλές που του προσέφερε τους τελευταίους μήνες ο Χάμιλτον ως μέντορας.

«Ήταν πολύ καλός μαζί μου, πραγματικά πολύ καλός. Αυτό που μου έχει πει είναι να απολαύσω το ταξίδι και φυσικά να κάνω το καλύτερο που μπορώ δίχως να ανησυχώ για τα υπόλοιπα. Επίσης έχει αφήσει ένα μήνυμα για εμένα στο φορτηγό της Mercedes μέσα στο δωμάτιο οδηγού που θα έχω φέτος. Ανυπομονώ να το διαβάσω. Ήταν μία πάρα πολύ ευγενική κίνηση από μεριάς του», είπε ο Ιταλός.

In awe of legends 🤩



Catching up with Kimi as he prepares for his @F1 debut - check out the first of his exclusive two-part interview with the team below 👇