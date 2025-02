Σε αναζήτηση του πρώτου οδηγικού διδύμου στην ιστορία της στη Formula 1 είναι η Cadillac και στη λίστα της βρίσκονται ήδη ονόματα.

Το 2026 η Formula 1 θα υποδεχθεί μία νέα ομάδα στο grid (σ.σ. αναμένεται επίσημη έγκριση από την FIA), την Cadillac Racing. H αμερικανική ομάδα θα ξεκινήσει το ταξίδι της στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ και η πρόκληση που έχει μπροστά της είναι τεράστια.

Μπορεί να βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν δούμε τη νέα ομάδα στο grid, ωστόσο στο παρασκήνιο οι εξελίξεις «τρέχουν». Ένα από τα βασικά ζητήματα της Cadillac είναι οι οδηγοί που θα έχει στην πρώτη της σεζόν στο σπορ.

Ο σύμβουλος των Αμερικανών και πρωταθλητής της F1 το 1978, Μάριο Αντρέτι, μίλησε στο NBC σχετικά με τα σχέδια που έχουν για το οδηγικό τους δίδυμο του 2026. Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το αν ο Κόλτον Χέρτα είναι υποψήφιος για μία εκ των δύο θέσεων, ο Αντρέτι είπε: «Ξεκάθαρα ο Χέρτα είναι ένας οδηγός τον οποίο εξετάζουμε. Από τη δική μας οπτική, στο ξεκίνημα της ιστορίας μας στη Formula 1 θέλουμε ιδανικά να έχουμε έναν οδηγό με μεγάλη εμπειρία, του οποίου η εθνικότητα δεν θα παίζει ρόλο. Επίσης θέλουμε ένα νέο ταλέντο το οποίο θα είναι από την Αμερική. Αυτός είναι ο στόχος μας αυτή τη στιγμή».

