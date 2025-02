Το μονοθέσιο με το οποίο αγωνίστηκαν οι δύο θρύλοι των αγώνων ταχύτητας έγινε το ακριβότερο στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Mercedes W196 R Stromlinienwagen έσπασε κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία της RM Sothebys. To γερμανικό μονοθέσιο το οποίο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Formula 1 το 1955 πουλήθηκε έναντι του ποσού των 51,39 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα έγινε το δεύτερο πιο ακριβό αυτοκίνητο παντός είδους, με τον τίτλο του πιο ακριβού να έχει η Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupe, καθώς είχε πουληθεί έναντι 135,83 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα το μονοθέσιο που θα βγήκε στο «σφυρί» είναι το σασί με αριθμό 00009/54, το οποίο οδήγησαν δύο θρύλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο πρωτάθλημα της Formula 1, οι Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Στέρλινγκ Μος. Η δημοπρασία έγινε στο μουσείο της Mercedes στη Στουτγάρδη εκ μέρους της Indianapolis Motor Speedway.

Ο Φάντζιο με το συγκεκριμένο σασί κέρδισε το Grand Prix Αργεντινής το 1955 στο Μπουένος Άιρες, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά ο Μος το οδήγησε στο Grand Prix Iταλίας στη Μόντσα, όταν ακόμη χρησιμοποιούνταν η οβάλ χάραξη. Δυστυχώς ο Βρετανός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα λόγω μηχανικής βλάβης. Εκείνη τη χρονιά ο Φάντζιο αναδείχθηκε πρωταθλητής της Formula 1, ενώ ο Μος τερμάτισε 2ος στη βαθμολογία.

To 1955 το πρωτάθλημα της Formula 1 απαρτιζόταν αρχικά από 11 Grand Prix. Όμως το τραγικό δυστύχημα στις 24 Ώρες Λε Μαν εκείνης της χρονιάς που κόστισε τη ζωή σε 84 ανθρώπους, οδήγησε στη ματαίωση των GP Γαλλίας, Ελβετίας, Γερμανίας και Ισπανίας.

Με αυτή την εξέλιξη, η Mercedes πλέον κατέχει τις τρεις πρώτες θέσεις στη λίστα με τα πιο ακριβά μονοθέσια στην ιστορία της Formula 1.

