Πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1, οι ομάδες παρουσιάζουν τα μονοθέσιά τους - Ολόκληρη η λίστα με τις ημερομηνίες.

Ο Φεβρουάριος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ο μήνας παρουσιάσεων στον κόσμο της Formula 1. Οι ομάδες αποκαλύπτουν τα μονοθέσια με τα οποία θα αγωνιστούν στην εκάστοτε σεζόν και δίνουν έναν επιπλέον λόγο στους φίλους του σπορ να περιμένουν την πρεμιέρα με αγωνία.

Πρώτος αγώνας του 2025 είναι το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 14-16 Μαρτίου. Η ημερομηνία αυτή είναι κατά 18 ημέρες πιο αργά σε σύγκριση με την πρεμιέρα του 2024. Ως αποτέλεσμα οι παρουσιάσεις και οι χειμερινές δοκιμές αργούν φέτος και αυτό κάνει όλους τους φίλους της Formula 1 να ανυπομονούν να δουν τα νέα υβριδικά «θηρία» στην πίστα.

