Το 2025 ξεκίνησε δυναμικά για το MotoGP με ένα τριήμερο δοκιμών στην πίστα της Σεπάνγκ.

Το MotoGP επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με το Shakedown Test που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό αγωνιστικό γεγονός της χρονιάς, όπου οι κατασκευαστές και οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν νέες μοτοσικλέτες, αναβαθμίσεις και τεχνολογίες, πριν από την έναρξη των επίσημων δοκιμών της σεζόν.

Το Shakedown Test διαρκεί τρεις ημέρες και είναι μια προκαταρκτική δοκιμή που επιτρέπει στις ομάδες να συλλέξουν δεδομένα και να αξιολογήσουν τις νέες εξελίξεις στις μοτοσικλέτες. Στη δοκιμή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αναβάτες δοκιμών των εργοστασιακών ομάδων, οι rookies (νέοι αναβάτες που μπαίνουν στην κατηγορία MotoGP) και οι επίσημοι εργοστασιακοί αναβάτες των κατασκευαστών που διαθέτουν παραχωρήσεις (concessions), όπως η Honda και η Yamaha.

