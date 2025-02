Ο Γάλλος οδηγός θα έχει φέτος νέο teammate, τον Αυστραλό Τζακ Ντούχαν.

Με... αντεπίθεση στους τελευταίους 5 αγώνες της περσινής σεζόν, η Alpine κατάφερε να ξεφύγει από την ουρά της βαθμολογίας των κατασκευαστών της Formula 1 και να τερματίσει στην 6η θέση. Ακόμα και έτσι η συγκομιδή των 65 βαθμών είναι ελάχιστη για μία ομάδα που έχει από πίσω της τον Όμιλο Renault, με μεγάλη ιστορία στον κορυφαία θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι Γάλλοι προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές στελεχών στις κορυφαίες θέσεις και φαίνεται πως βρήκαν το σχήμα που θα τους επαναφέρει στο δρόμο των αλλαγών. Με τον Φλάβιο Μπριατόρε σε ρόλο συμβούλου και οδηγικό δίδυμο τους Πιερ Γκασλί και Τζακ Ντούχαν, η Alpine F1 πορεύεται προς την έναρξη της σεζόν του 2025, το τριήμερο 14-16 Μαρτίου στην Αυστραλία.

Can Sunday race days come back already? 😫



4️⃣2️⃣ days until our first Grand Prix start in 2025 🇦🇺 pic.twitter.com/yLAbvoudkt