Η βρετανική ομάδα έχει τη λύση ώστε να μην δημιουργούνται ζητήματα αξιοπιστίας στις αποφάσεις των αγωνοδικών της FIA στα Grand Prix.

Μία από τις δυσκολότερες δουλειές στο μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι αυτή του αγωνοδίκη στη Formula 1. Ειδικοί απεσταλμένοι της FIA σε κάθε Grand Prix καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και οι αποφάσεις τους συχνά διχάζουν.

Ανέκαθεν υπήρχαν παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονταν οι ποινές σε οδηγούς για συμβάντα εντός πίστας. Αυτό έγινε πιο έντονο τα τελευταία χρόνια όταν σε παρόμοια συμβάντα υπήρχαν διαφορετικές ποινές, ενώ αρκετές φορές η FIA παραδέχθηκε λάθη στις αποφάσεις αγωνοδικών.

Οι ομάδες της Formula 1 θέλουν λύσεις στο θέμα των αγωνοδικών και είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα. Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, προτείνει τη δική του λύση ώστε να υπάρχουν από εδώ και πέρα σταθερές αποφάσεις από τους αγωνοδίκες.

«Η πληρωμή των αγωνοδικών σίγουρα δεν θα είναι δημοφιλής ιδέα ανάμεσα στις ομάδες της Formula 1. Θα ήμουν χαρούμενος αν η McLaren και οι υπόλοιπες ομάδες συνεισφέρουν στην πληρωμή των αγωνοδικών. Είναι πολύ σημαντικό για το σπορ. Δεν θα κοστίζει ακριβά εάν όλοι συνεισφέρουν. Δεν θα αδειάσει τα ταμεία μας. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι η σχέση της FIA και της Formula 1 στα συμβόλαια που έχουν υπογράψει σχετικά προς τις απαιτήσεις από τους αγωνοδίκες. Η συμφωνία λέει πως όσοι αγωνοδίκες δεν είναι υπό πλήρη απασχόληση δεν λαμβάνουν μισθό», είπε ο Αμερικανός.

