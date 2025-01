Κίνηση που δεν άρμοζε σε παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 έκανε ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing σε αγώνα sim racing απέναντι σε οδηγό της Williams.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, οι οδηγοί της Formula 1 κάνουν την προετοιμασία τους για την έναρξη της νέας χρονιάς. Όλοι τους έχουν εντατικό πρόγραμμα γυμναστικής ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Όντας μακριά από τις πίστες, έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο να κάνουν διάφορες δραστηριότητες.

Ο Μαξ Φερστάπεν ασχολείται με το sim racing και κάνει αγώνες στον ψηφιακό κόσμο από το σπίτι του στον ειδικό προσομοιωτή του. Η νέα σεζόν δεν του πάει καλά, καθώς δεν έχει σημειώσει κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. Μάλιστα στον πιο πρόσφατο αγώνα του άφησε εκνευρισμένο τον αντίπαλό του, Τζέιντεν Μουνιόζ της Williams eSports.

Σε αγώνα που έγινε στην πίστα Road Atlanta o Φερστάπεν εκκινούσε από την pole position και ο Μουνιόζ 3ος. Έχοντας πάρει το slipstream ο Μουνιόζ έκανε κίνηση να περάσει τον Φερστάπεν, ο οποίος υπολόγισε λάθος. Προσπαθώντας να μπλοκάρει τον οδηγό της Williams, προκάλεσε επαφή και το πίσω μέρος του πρωτότυπου αγωνιστικού του είχε ζημιά. Στη στροφή 1 ο Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο και έπεσε στις πίσω θέσεις, με τον Μουνιόζ να τον κατηγορεί για την επαφή τους.

«Δείτε πόσο ανόητος είναι. Δείτε τον. Δεν αλλάζει ποτέ αυτός. Είμαι άτυχος», είπε χαρακτηριστικά ο οδηγός της Williams στο παρακάτω βίντεο.

Έπειτα ο Φερστάπεν έκανε μία κίνηση που δεν αρμόζει σε καμία περίπτωση σε παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1. Στον επόμενο γύρο κινούνταν αρά και περίμενε τον Μουνιόζ ώστε να τον εμβολίσει. Πράγματι, αυτό έγινε στη στροφή 3, με τον οδηγό της Williams να είναι πολύ νευριασμένος.

«Το ήξερα, το ήξερα. Γι’ αυτό σου χαρίζουν τα πάντα Μαξ. Είσαι ένα κακομαθημένο παιδί. Δεν θα ήσουν τίποτα δίχως τον πατέρα σου, ένα τίποτα», ανέφερε όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο.

🚨🚨 😭

Verstappen got into a fight with an eSports driver.

Source IG formula_aerodynamics. pic.twitter.com/RCaEITFs21