Ο Γάλλος οδηγός της Haas έμεινε άναυδος από αυτά που αντίκρισε στην πρώτη εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari.

Δίχως αμφιβολία το θέμα το οποίο απασχολεί καθημερινά τον κόσμο της Formula 1 δεν είναι άλλο από το τι καινούργιο κάνει ο Λιούις Χάμιλτον στη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα «έριξε» το ίντερνετ όταν δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα social media από την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Βρετανού στο Μαρανέλο.

Έκτοτε κάθε ανάρτηση της ιταλικής ομάδας γίνεται θέμα συζήτησης –και δικαίως– καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη μετεγγραφή οδηγού στη σύγχρονη ιστορία του σπορ. Αυτό δεν το αναγνωρίζει μόνο ο κόσμος της Formula 1 αλλά και αντίπαλοι του Χάμιλτον στην πίστα.

Δείτε ακόμα: Ατύχημα για τον Χάμιλτον στη Βαρκελώνη με το μονοθέσιο της Ferrari

Ο Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος φέτος οδηγεί για την ομάδα της Haas, ρωτήθηκε από το Canal+ για την άποψή του για τη φωτογραφία του Χάμιλτον με την F40 μπροστά από το σπίτι του Έντσο Φεράρι. Ο Γάλλος απαντώντας έκανε και μια αποκάλυψη: «Η φωτογραφία είναι φοβερή. Για να πω την αλήθεια ήμουν πολύ τυχερός γιατί ήμουν την ίδια ημέρα στο Μαρανέλο διότι έκανα δοκιμές στον προσομοιωτή της Ferrari».

One of the best feelings, on film 🎥 pic.twitter.com/sijzSNorf0