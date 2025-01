Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε πρόωρα τις δοκιμές του στη Βαρκελώνη έπειτα από πρόσκρουση στις προστατευτικές μπαριέρες.

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίσσεται το ιδιωτικό τεστ δοκιμών της Scuderia Ferrari στην πίστα της Καταλονίας. Στη δεύτερη ημέρα στην ισπανική πίστα ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο και σύγκρουση με τις μπαριέρες στις 11πμ τοπική ώρα.

Όπως αναφέρει το ιταλικό motorsport, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε τον έλεγχο της SF23, το μονοθέσιο του 2023, στο τελευταίο μέρος της πίστας. Ως αποτέλεσμα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάμιλτον προσπαθούσε να εξοικειωθεί με το μονοθέσιο και πίεζε στο όριο.

Ο Χάμιλτον βγήκε αλώβητος από το μονοθέσιό του, το οποίο ωστόσο είχε υποστεί σημαντικές ζημιές. Όπως αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα, η SF-23 είχε ζημιές στο εμπρός μέρος με την ανάρτηση αεροδυναμικά βοηθήματα να χρειάζονται επισκευές.

Οι μηχανικοί της Scuderia έσπευσαν να επιστρέψουν το λαβωμένο μονοθέσιο στο γκαράζ ώστε να ξεκινήσουν τις επισκευές. Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι προγραμματισμένο να οδηγήσει στο απογευματινό σκέλος των δοκιμών και στην ιταλική ομάδα είναι αισιόδοξοι πως θα καταφέρουν να ετοιμάσουν την SF-23 εγκαίρως.

Το πρόγραμμα της Ferrari προβλέπει μόλις δύο ημέρες δοκιμών για τους Χάμιλτον και Λεκλέρ στη Βαρκελώνη. Την τρίτη ημέρα είναι προγραμματισμένο να οδηγήσουν οι Αντόνιο Τζοβινάτσι (αναπληρωματικός οδηγός) και Ντίνο Μπεγκάνοβιτς (οδηγός της Ακαδημίας). Προς ώρας παραμένει άγνωστο αν η έξοδος του Χάμιλτον θα επηρεάσει τις δοκιμές της Ferrari.

